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Yavuz Mahallesi sokakları yepyeni oldu

Süleymanpaşa Belediyesi, Yavuz Mahallesi’ndeki yıllardır el değmemiş, yıpranmış ve kullanılmaz hale gelmiş sokakları kısa sürede baştan sona yeniledi.

Süleymanpaşa Belediyesi, Yavuz Mahallesi'ndeki yıllardır el değmemiş, yıpranmış ve kullanılmaz hale gelmiş sokakları kısa sürede baştan sona yeniledi.


Gece gündüz demeden sürdürülen çalışmalar neticesinde bir hafta gibi kısa bir sürede Yavuz Mahallesi Tevekkül, Arabacı, Saka ve İkbal Sokaklar ile Çektirme Bayırı Sokak tamamen yenilenerek mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.


Tevekkül, Arabacı, Saka ve İkbal Sokak, yıpranmış kilit taş zemin tamamen kaldırılarak yeniden kilit taş döşenerek kullanıma hazır hale getirildi. Çektirme Bayırı Sokak'ta ise sıcak asfalt serimi yapılarak yaklaşan kış mevsimi öncesi olası risklerin önüne geçilmiş oldu.


Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Yavuz Mahallesi'ndeki zemini problemli olan beş sokakta kilit taş ve asfalt olmak üzere toplam 4 bin metrekare yeni yol yapıldı.


Öte yandan, Ortacami Mahallesi Sur Sokak, İstiklal Mahallesi Ekrem Peker Sokak ve Barbaros Mahallesi Madenler Caddesi'nde de asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Bu üç mahallede de toplamda 4 bin 800 metrekare asfalt serimi gerçekleştirildi.

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