Yavuz Sultan Selim Caddesinde çalışmalar başladı

Süleymanpaşa Belediyesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi, Aydoğdu Mahallesi ve Çınarlı Mahallesi'nin kesişme noktasında bulunan Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarına başlayarak 1 Milyon Metrekare yol hedefinde bir adım daha atıyor.

Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yürütülen olan asfaltlama çalışmaların tamamlanmasının ardından, Aydoğdu Mahallesi Nergiz Sokak'ta asfaltlama çalışması yapılarak Aydoğdu Mahallesi'nin minibüs hattında asfaltlanmamış yol kalmayacak.

Yürütülen asfaltlama çalışmalarıyla ilgili olarak konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Şehrimizin dört bir yanında sürdürdüğümüz asfaltlama çalışmaları kapsamında, Aydoğdu mahallemizin Çınarlı ile kesiştiği Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde kazmayı vuruyoruz. Yol sorununu ortadan kaldıracağımız çalışmalara Nergiz Sokağı da dâhil edeceğiz. Bölgedeki çalışmaları 3 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Böylelikle bu hat üzerinde bozuk yolumuz kalmayacak. Daha sonrasında da ara sokaklarımızda da yol çalışmalarımızı tamamlayarak bu yıl içerisinde tamir, bakım ve onarımı yapılmamış yol bırakmayacağız” açıklamasında bulundu.