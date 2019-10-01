Yaya geçitlerinde 'Güvenlik' nöbeti

Tekirdağ'da da gerçekleştirilecek olan etkinlikte farkındalık oluşturulacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, tüm kamu kurum ve kuruluşları önünde bulunan yaya geçitlerinde nöbet tutulacak. Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, “Başta okullarımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın önünde ve diğer yaya geçitlerinde “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” sloganıyla 2 Ekim 2019 Çarşamba Günü 13.00–15.00 saatleri arasında tüm İllerde “Yaya Geçidi Nöbeti” farkındalık etkinliği gerçekleştiriyoruz” denildi.