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Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, D-110 Karayolu üzeri Alaybey Mahallesi yakınlarında yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, yaya halindeki bir grubu Keşan istikametine giderken durdurdu.


Bangladeş uyruklu 8 göçmenin bir araçtan atıldığı öne sürüldü.


Gözaltına alınan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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