İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yayaların güvenliği için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor

Çorlu’da belediye ekiplerince yayaların güvenliği için ilçe genelinde başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Çorlu'da belediye ekiplerince yayaların güvenliği için ilçe genelinde başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Ekip sadece ana caddelerde değil ara sokaklarda da çalışma yapıyor.


Trafikte yayaların ve sürücülerin güvenliği için çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi ile Dere 5. Sokak ve Zafer Mahallesi Sultan Soka'ta oluşturulan hız kesiciler üzerinde yatay işaretleme çalışmaları yaparak yolları daha güvenli bir hale getirdi. Yayaların güvenliği için başlatılan çalışmaların ilçe geneline yayılarak sürdürüleceği ve ihtiyaç olan her bölgeye işaretleme yapılacağı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.