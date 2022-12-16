Yayaya çarpan sürücü olay yerini terk etti

Tekirdağ Çorlu'da yolda yürüyen yayaya çarparak yaralanmasına neden olan sürücü olay yerini terk etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Kırkova Meydanı mevkiinde meydana geldi. Çardaklı Çeşme Sokak'tan Mersin Sokak istikametine seyreden bir araç, yolda yürüyen İ.C. isimli yayaya çarptı. Kaza sonrası acı içinde kıvranan yaralı vatandaşın ayağının tekerleğe sıkıştığını gören vatandaşlar, sürücüye yaptıkları uyarının ardından aracı geri aldırdı.

Birkaç dakika süren tartışma sonrası araç sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Yaralı yaya İ.C. de olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.