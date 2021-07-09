Yaz Okulları açılış töreni ile eğitime başladı

Yaz Okulları bünyesinde açılan 22 kursta, 7-12 yaş arası 2 binden fazla çocuk 2 ay boyunca eğitim alarak yaz aylarını verimli bir şekilde geçirecek.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Okulları, 22 farklı dalda açılan kurslarla 2 binden fazla öğrenciye yaz boyunca eğitim verecek. Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü, Kod Atölyesi, Bilgi Evi, Çiftlikönü Mahalle Konağı ve Spor Tesisleri, Ahmet Aygün Gençlik Merkezi, Ebru Naim Fen Lisesi ile Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi olmak üzere 7 farklı noktada açılan kurslarla çocuklar yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirme fırsatı bulacak.

“Amacımız çocuklarımızı sosyal medya bağımlılığından uzaklaştırmak”

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübünde gerçekleşen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, uzun salgın günlerinde çocukların evlere kapanmak zorunda kaldıklarını hatırlatarak, “Çocuklarımız evlere hapsolunca ister istemez sosyal medyada daha fazla vakit geçirmeye ve bu da bağımlılığa dönüşmeye başladı. Salgın kontrol altına alınır alınmaz biz de belediye olarak harekete geçtik ve geçen yıl yapamadığımız yaz okulumuzu vakit kaybetmeden açtık. Çocuk Kulübümüzde 180 civarında 4-7 yaş arası çocuğumuz kendi oyunlarını kuruyor, çeşitli etkinlikler yapıyor. 2 binden fazla çocuğumuz da yedi farklı mekânda, 22 farklı kursta eğitim alıyor. Bizim amacımız, çocuklarımızı sosyal medya bağımlılığından uzaklaştırmak ve gerçek arkadaşlıklarla sosyalleşmelerini sağlamak. Bu konuda çok daha önemli projelerimizi de hayata geçiriyoruz. 30 farklı spor tesisimizi birer birer hizmete açıyoruz. Ayrıca kadınlarımız için de kişisel bakım ve kişisel gelişim gibi her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve sadece kadınların kullanımına sunulacak merkezler inşa ediyoruz. Bunların ilkine Çınarlı Mahallesi'nde yapımına başladık” dedi.

Başkan Yüksel çocuklarla deney yaptı

Başkan Yüksel'in konuşmasının ardından, hem Yaz Okullarının hem de Çocuk Kulübünde açılan Amigurumi (Japon örme bebek sanatı) sergisinin açılış kurdelesinin kesimi ile açılış töreni sona erdi. Törenin ardından Başkan Yüksel ve açılışa katılan protokol üyeleri fizik, kimya ve biyoloji çadırlarında gerçekleştirilen deneylere çocuklarla birlikte katıldı.

Açılış törenine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, öğrenciler ve velileri ilgi gösterdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulları, düzenlenen açılış töreni ile eğitim faaliyetlerine başlarken, Başkan Yüksel açılış törenine katılarak devam eden kursları ziyaret etti, 7-12 yaş arası miniklere yaz kurslarında başarılar diledi.