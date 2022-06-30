Yaz Okulu 26 dalda 2286 öğrenciye eğitim veriyor

Bu yıl Yaz Okulu'ndan yararlanan öğrenci sayısı rekor kırarak 2286'yı buldu.

Her yaz 7-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak düzenlenen Yaz Okulu, bu yıl da sportif, sanatsal ve kültürel olmak üzere toplamda 26 farklı branşta eğitime başladı. Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde, haftanın beş günü ders alıyor.

15 spor, 7 sanat dalında kurs açıldı

Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu, Futbol, Basketbol, Voleybol, Yüzme, Boks, Buz Pateni, Geleneksel ve Olimpik Okçuluk, Judo, Karate, Tekvando, Satranç, Sualtı Sporları, Tenis ve Güreş olmak üzere 15 spor dalında eğitim veriyor. Yaz Okulu bünyesinde ayrıca Halk Oyunları, Bale, Tiyatro, Gitar, Keman, Piyano ve Resim olmak üzere 7 sanatsal kurs açıldı. Bunların yanı sıra İngilizce, Akıl ve Zekâ Oyunları ve Robotik Kodlama eğitimleri de Yaz Okulu öğrencileri için eğitim veriyor. Okul öncesi (4-6 yaş) çocuklar için ise Orff ve Ritim Atölyesi bulunuyor.

Öğrenci sayısı rekor kırdı

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan Yaz Okulu, geçtiğimiz yıl 2 bin öğrenciye kurs vermişti. Bu yıl 2286 öğrencinin kayıt yaptırarak eğitim almaya başlamasıyla yeni bir rekor kırılmış oldu.

8 farklı noktada kurs merkezleri oluşturuldu

İlgili müdürlükten yapılan açıklamada, Hürriyet Mahallesi'nde Çocuk Kulübü, Kod Atölyesi ve Ebru Naim Fen Lisesi, Ortacami Mahallesi Bilgi Evi, Çiftlikönü Mahalle Konağı ve Spor Tesisleri, 100. Yıl Mahallesi Ahmet Aygün Gençlik Merkezi, Atatürk Mahallesi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Tesisleri ve Cumhuriyet Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi olmak üzere 6 mahallede 8 farklı noktada eğitim verildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca gösterilen yoğun ilgiden dolayı bu yıl ilk kez Yaz Okulu kurslarında ikinci etap kayıtlarının da alınacağı belirtilirken, Yaz Okulu'nun 26 Ağustos tarihinde sona ereceği kaydedildi.