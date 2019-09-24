Yazar Emel Sarıkurt Çorlu'yu temsil etmeyi sürdürüyor

Fantastik bilim kurgu alanında kitaplar yazan Emel Sarıkurt, ülke genelindeki kitap festivali ve fuarlarda Çorlu'yu temsil etmeye devam ediyor.

Daha önce Çorlu, Tekirdağ ve İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde imza günlerine katılan Çorlulu yazar Emel Sarıkurt, katıldığı çeşitli organizasyonlarla hem kitaplarını tanıtıyor hem de Çorlu'nun adını duyuruyor.

Son olarak Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Günleri programına katılan ve okurları için kitaplarını imzalayan Emel Sarıkurt, önümüzdeki 13 Ekim'de Çorlu'da 20 Ekim'de Tekirdağ'da Tekira AVM'de 27 Ekim'de ise İzmir Agora AVM'de düzenlenecek olan imza günlerine katılacak.

İmza günlerinin son derece keyifli geçtiğini kaydeden Emel Sarıkurt, “Okuyucularla yan yana gelmek, yazdıklarınızla ilgili yorumlarını dinlemek son derece güzel. Hiç tanımadığım daha önce hiç görmediğim insanlarla bir araya geliyorum, onlardan mesajlar alıyor, değerlendirmelerini dinliyorum. Buna paha biçilemez. Şimdi üçüncü kitabımla ilgili hazırlıklar sürüyor. Kısa bir zaman içerisinde üçüncü kitabımı da okuyucularımın ve kitap tutkunlarının beğenisine sunacağım” dedi.