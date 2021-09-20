Yelken yarışlarında sporcular ödüllerine kavuştu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Bulgaristan'dan gelen sporcuların da katılımıyla 65 sporcunun mücadele ettiği Valilik Kupası Açık Yelken Yarışları'nda sporcular ödüllerine kavuştu.

Tekirdağ Yelken İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Bulgaristan'dan gelen sporcuların da katılımıyla 65 sporcunun mücadele ettiği Valilik Kupası Açık Yelken Yarışları Ödül Töreni düzenlendi. Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nde düzenlenen törende ödül almaya hak kazanan sporculara, madalyaları Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Vali Yıldırım, dereceye giren yelkencileri kutlarken başarılarının devamını dileyerek, “Bugün 19 Eylül Gaziler Günü, bizim de Tekirdağ'ımızda gazilerimiz var. Gazilerimiz bu güzel vatanımızı koruyup kollamada ön alan, öncü olan insanlar. Kıymetleri hiçbir zaman dünyadaki herhangi bir şeyle karşılanamaz, ölçülemez. Fakat bugün güzel bir tesadüf oldu. Bizim her yıl yaptığımız geleneksel Valilik Kupası Açık Yelken Yarışları 19 Eylül Gaziler Günü'ne denk geldi. Bugün Gaziler Günü olması dolayısıyla bugünün yarışını, bugünün kupalarını, bugünün güzelliklerini gazilerimize atfedelim. Valilik Kupası'ndaki bütün başarılı sporcularımızı tebrik ederken bugünün kupasının onurunu gazilerimize atfediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Onların değerli ailelerini kutluyorum. Onların çok kıymetli hocalarını, antrenörlerini tebrik ediyorum” dedi.