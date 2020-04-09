Yemlerin kokusunu alan oraya akın etti

Korona virüs nedeniyle günlerdir boşalan sahilde hayvanlar yem kokusunun yayıldığı alana akın etti.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülke genelinde ‘Evde kal' çağrıları yapılıyor. Tekirdağ'ın şehir merkezinde vatandaşların ‘Evde kal' çağrılarına kulak asmasıyla kent genelinde insanların yoğun olarak uğradığı sahil alan günlerdir bomboş. Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince sokak ve sahil alanda hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmaları yapılıyor.

Kokuyu alan koştu

Sahil alanda insanların yemleme çalışmasına geldiklerini fark eden martılar bir anda söz konusu noktaya hücum etti. Yemleme çalışmalarının yapıldığı alana akın akın gelen martılar, atılan yemleri 5 dakikada tüketti. Martılara yönelik yemleme çalışmaları yapıldığı sırada, yemek kokusu alan yaklaşık 15 kedinin ekiplerin bulunduğu noktaya geldiği görüldü. Bunun üzerine ekipler tarafından kediler içinde yem bırakıldı.