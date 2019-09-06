Yeni eğitim yılına hazırlık

Muratlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ndeki toplantıda; okullardaki güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, okul güvenlik kameralarının tamamlanması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine entegrasyonu, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, öğrencilerin okul servislerinde güvenli bir şekilde taşınması konuları başta olmak üzere alınacak diğer tedbirlerin hayata geçirilmesi konuları görüşüldü.

Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak başkanlığında yapılan toplantıya; Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, İlçe Jandarma Komutanı Cihat Bayat, Emniyet Müdürü İsa Karasu, Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamdi Bozdemir, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve rehber öğretmenleri katıldı.

Toplantıda katılımcılara eğitim konusunda ve ülkenin geleceği çocuklar ve gençlerin huzur ve güven içinde eğitim dönemlerini geçirebilmesi için tedbirlerin alınması hususuyla ilgili Kaymakam Demirayak ve Milli Eğitim Müdürü Erkol tarafından bilgi verildi.

Kaymakam Demirayak, son olarak katılanlara duyarlılıkları için teşekkür etti.