'Yeni İşim Girişim Programı'nda 8 aday finalde yarıştı

Trakya Kalkınma Ajansı ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından başlatılan 'Yeni İşim Girişim Programı'' 2019 finali Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Fuat Sami'nin, sunuculuğunu ise Bekir Aksoy'un üstlendiği “Demo Day” Etkinliğine Tekirdağ Vaki Yardımcısı Dr. Abdullah Kalkan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ İŞKUR il Müdürü Ahmet Durmuş, Bilim Sanayi Tekirdağ İl Müdürü Fahrettin Akçal, il protokolü, davetliler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Etkinlik açılışında bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi:

“Trakya Kalkınma Ajansı ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından parlak iş fikirlerini Trakya ekonomisine kazandırmak üzere başlattığımız “Yeni İşim Girişim Programı” kapsamında gerçekleştirdiğimiz organizasyonun bu yıl dördüncüsünü yapıyoruz. Programa toplam 110 başvuru oldu, bunların sayısını daha sonra 30'a indirdik. Program kapsamında adaylar iş modeli kanvas eğitimi, iş planı workshopları, c level sohbetler, girişimci mentorluğu, disc profil analizi, mvp ile pazara giriş gibi eğitimlerini alırken, finansman kaynaklarına ulaşım ve profesyonellerce verilen mentörlük desteğinden faydalandı. Girişimciler geçen ay programın son aşamasında fikirlerini ara jüriye sundu ve bunlardan 8 tanesi büyük finalde yarışmaya hak kazandı. Bugün jürinin beğenisini toplayan dört proje sahibi girişimci orada fikirlerini geliştirme fırsatı bulacak. Bu arkadaşlarımıza ödül olarak projelerini ticarileştirme desteği vereceğiz. Burada son sekize kalan projelerin hepsi bizim için değerlidir, gözümüzde ilk dört gibi kazanmış sayılır. Programla ortaya çıkacak ve olgunlaşacak iş fikirleri daha sonra inşallah milyon dolarlık şirketlere dönüşecek. Organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyor, yapılanların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

8 Aday Finalde Yarıştı

“Yeni İşim Girişim” Programı kapsamında bilişimden, sağlığa, kişisel bakımdan, reklamcılığa kadar farklı alanlarda birçok yenilikçi uygulamaya yer veren projeler ticarileştirme ödüllerini kazanmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmanın jürisinde Fuat Sami, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Pepee karakterini oluşturan Ayşe Şule Bilgiç, Girişim Merkezi Yönetici Ortağı Taner Baltacı ve TEB Girişim Bankacılığı Müdürü Fatih Canan yer aldı. Finale kalan sekiz adayın projesi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Sekiz aday projelerini sunduktan sonra profesyonellerden oluşan jüri, ödüle hak kazanan dört projeyi belirledi. Bu kapsamda, “Pharm Al” isimli projesiyle Ayşenur Yanardağ birinci olurken, “Yemexpress” projesi ile Zafer Berke Dalkıran ikinci, TimerTech isimli mobil uygulama projesiyle Okyanus İnce üçüncü, Ney Dedi? isimli projesiyle Buğrahan Zencir ve Captiosus Screen projesiyle Ronahi Ay ise dördüncü oldu. Yarışmanın birincisi 15 bin TL, ikincisi 10 bin TL, üçüncüsü 5 bin TL ve dördüncüleri de 3'er bin TL değerinde ticarileştirme desteği ödülünü alırken, diğer dört proje sahibi bir yıllık mentor/danışman desteğinden yararlanacak.

Dereceye giren adayların belirlenmesinin ardından program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Sunumların Ardından Trakya Girişimcilik Platformu Paneli Düzenlendi

Demo Day etkinliğinde Trakya Girişimcilik Platformu paneli de düzenlendi. Yeni İşim Girişim DemoDay2019 etkinliği kapsamında düzenlenen “Trakya Bölgesi Girişimcilik Ekosistemi Paneli” Bir Fikrin mi Var? Yarışmasının fikir babası Fuat Sami moderatörlüğünde, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Pepee karakterini oluşturan Ayşe Şule Bilgiç, Girişim Merkezi Yönetici Ortağı Taner Baltacı ve TEB Girişim Bankacılığı Müdürü Fatih Canan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Katılımcılar genç girişimcilere iş kurma süreçlerinde yaşadıkları sıkıntıları, bunları nasıl aştıklarını ve diğer deneyimlerini aktardılar.