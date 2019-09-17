Yeni spor müdürü Şilli, kulüplerle tanıştı

Toplantıya Muratlı Belediyespor Başkan V. İsmail Koç, Muratlı 1935 Spor Başkanı Eyüp Özdemir ve yönetici Günal Aydın, Aşağısevindiklispor Antrenörü Yalçın Türel ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Muratlı'da spor tesislerinin ilçedeki spor kulüpleriyle kullanımına ilişkin gerçekleştirilen toplantı, tanışma bölümüyle başladı. Antrenman gün ve saatlerine uyulmasına ilişkin talepte bulunan Müdür Nelda Uğur Şilli, spor tesislerinde yapılacak olan idmanların görevli Kağan Kaplan'a bildirilmesini istedi.

Ayrıca spor kulüplerinin antrenman malzemelerinin spor tesislerinde bırakılmaması, özellikle soyunma odalarında hijyene dikkat edilmesi, kurallara uyulması gibi kararlar da alındı.