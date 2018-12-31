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Yeni yıla saatler kala iş kazasında hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan işçi yeni yıla saatler kala meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçi yeni yıla saatler kala meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetti.


Kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ilaç fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan işçi İsmail Müsellimli (26), iş sırasında makine ile duvar arasına sıkıştı. Çevrede bulunan mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Müsellimli ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan işçi İsmail Müsellimli hayatını kaybetti. 2 yıl önce evlenen Müsellimli'nin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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