İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenice Karakol binası 10 yıllığına jandarmaya tahsis edildi

Çorlu Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olan Yenice Karakol Hizmet Binası 10 yıl süreyle jandarmaya tahsis edildi.

Çorlu Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğunda olan Yenice Karakol Hizmet Binası 10 yıl süreyle jandarmaya tahsis edildi. Tahsis protokolü Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile ve Çorlu İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Birkan Korkmaz tarafından imza altına alındı.


Çorlu Belediyesi'nde düzenlenen tahsis sözleşmesi imza programı ve yer teslimi ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Belediyemizin yetki ve sorumluluğunda olan Yenice Mahallesi'ndeki karakol hizmet binası, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 16 Mayıs 2018 tarihli talebi doğrultusunda 10 yıl süre ile emniyet ve asayiş hizmetlerinin yerinde yürütülebilmesi amacıyla Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı'mıza bedelsiz olarak tahsis edildi” dedi.


Tahsis sözleşmesi ise Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Birkan Korkmaz tarafından imza altına alınarak yer teslimi yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.