Yeniden aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: “Ufacık bir endişem yok”

İnanıyorum ki tekrar 12-0 yaparak sosyal demokrat belediyeciliği devam ettireceğiz” dedi.

CHP Tekirdağ İl Yönetiminin yeni binası için bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve CHP Tekirdağ yönetiminden çok sayıda vatandaş katıldı.

“Tekrar 12-0 yaparak sosyal demokrat belediyeciliği devam ettireceğiz”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Programda bir konuşma yapan 2014-2019 Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanımız olarak ve 2019-2024 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayınız olarak sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 4 Belediye başkanı adayımız açıklandı onları kutluyorum ve aynı bıraktıkları yerden daha da ileriye götürerek hizmet edecekleri inancı içerisindeyim. Diğer 7 belediye başkan adayımız da belirlenecek ondan sonra 12 arkadaşımız olarak ben de Kadir abileri olarak hep beraber seçimlere gideceğiz ve hiç şüphem yok en ufacık bir endişem yok. İnanıyorum ki tekrar 12/0 yaparak sosyal demokrat belediyeciliği devam ettireceğiz. Değerli arkadaşlar 2014-2019 yerel yönetim sürecinin yani Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olmasıyla beraber başlayan sürecin 12 belediyenin de sosyal demokrat temellerinin oturması umut oluşturmuştur. Kesinlikle hiçbir endişemiz yoktur ve sağlam temellere oturmuştur. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.