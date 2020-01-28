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"Yenidoğan canlandırma eğitimi" yapıldı

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce “Yenidoğan Canlandırma Programı” eğitimi düzenlendi.


Asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana “Yenidoğan Canlandırma Programı” (NRP) yürütülüyor. Program kapsamında yurt çapında doğum salonunda çalışan ve yeni doğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla “Yeni doğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimleri” gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Tekirdağ'da 'Yeni doğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimi' düzenlendi.


Söz konusu eğitime ilimizdeki kamu, üniversite ve özel hastanelerde çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Anestezi Uzmanı ve doğum eyleminde görev alan Pratisyen Hekim, Ebe, Hemşire ve Anestezi Teknisyenleri, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları ile komuta kontrol merkezinde görev yapan Acil Tıp Teknisyeni, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinden oluşan 25 kişi katıldı.


Eğitime, eğitimci olarak Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Nedim Samancı, Dr. Öğretim Görevlisi Sinan Tüfekçi, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hülya Becerir, İl Sağlık Müdürlüğü personelleri Ebe Gülaydın Tabu ve Ebe Fatma Çokzehir katıldı.

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