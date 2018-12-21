Yenidoğan canlandırma eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi

Eğitimin kapanış programına Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Cengiz Becerir, Personel Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, Tekirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çetin Kirezli, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar ve Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimi Yard. Doç. Dr. Fergan Genç katıldı.

25 sağlık çalışanının katıldığı ve tüm katılımcıların başarıyla tamamlayarak sertifikalarını teslim aldıkları eğitim ile ilgili Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Dr. Hülya Becerir'e, Tekirdağ Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülaydın Tabu'ya, Prof. Dr. Nedim Sabancı'ya, Uzm. Dr. Sinan Tüfekçi'ye, Uzm. Dr. Hülya Halis ve ebe Fatma Çokzehir'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi.