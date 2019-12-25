"Yer küreye saygı, iklimi koru" sunumu

TEMA Vakfı'nın ‘Yerküreye saygı, iklimi koru' projesi kapsamında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sunum gerçekleştirildi.

Yetişkinlere yönelik Mithatpaşa Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik, TEMA Vakfı'nın tanıtımı ile başladı. İklim değişikliğine dikkat çekildi ve konu ile ilgili farkındalık oluşturuldu. Öncelikle bireysel olarak evlerde, daha sonrasında yaşam tarzında alışkanlık haline getirilen pek çok önlemle iklim değişikliğinin önüne geçilebileceğinin anlatıldığı sunuma katılım yoğun oldu. Aynı proje kapsamında Ocak ayı içerisinde çocuklara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Muratlı'daki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde doğa eğitim çalışmalarının süreceğine vurgu yapıldı.

TEMA Vakfı Muratlı İlçe Sorumluluğu olarak sosyal medya hesaplarının en kısa zamanda oluşturulacağını ifade eden İlçe Sorumlusu Linda Evrim Gün, ‘Haydi Sen de Gönlünü Ver' sloganıyla hareket ettiklerinin altını çizerek; tüm gönüllülere çağrıda bulundu.