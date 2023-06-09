Yerde bulduğu 800 lirayı zabıtaya teslim teslim etti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde duyarlı vatandaşların markette bulduğu para, zabıta ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Muratlı ilçe merkezinde bir markette yerde para bulan duyarlı vatandaşlar, parayı zabıta ekiplerine götürdü. Zabıta ekipleri, paranın toplam 800 TL olduğunu tespit ederek tutanak altına aldı. Yapılan araştırmalar sonucu paranın sahibi Hüseyin Melez adlı vatandaşa ulaşıldı.

Zabıta ekiplerinden parasını teslim alan Hüseyin Melez, duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.