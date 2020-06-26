Yeşilay'dan 26 Haziran'a özel “İyileşmek Mümkün” online eğitimi

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenecek online eğitim semineriyle pandemi sürecinde de uyuşturucu bağımlılığı ile mücadeleye dikkat çekilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, “26 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele Günü'ne özel Yeşilay olarak düzenlediğimiz 'İyileşmek Mümkün' online eğitim programı kayıtlarımız açılmıştır. Alanında uzman isimlerin madde bağımlılığı ve tedavisine dair internet üzerinden canlı oturumlarla gerçekleştireceği webinar eğitim programımıza katılım ücretsizdir. Kayıt kontenjanının 3 bin kişiyle sınırlandırıldığı programa katılım gösterenlere online katılım belgesi verilecektir. Seminerle ilgili katılım linki aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kayıt esnasında katılımcıların ad-soyad ve e-posta adreslerini doğru girdiklerinden emin olmaları, sertifika ve kişiye özel eğitim katılım linklerinin ulaşımı açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.

Eğitim seminerine katılmak için http://www.burkon.online/iyilesmekmumkun/ linkinden başvuru yapılabiliyor.