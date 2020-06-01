Yeşilay'dan “O Nefes Sana Lazım Olacak” hatırlatması

“O nefes sana lazım olacak” sloganıyla bir de film hazırlayan kurum, herkesi sigarasız bir yaşama davet etti.

Bir asırdır bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay, tütün ve tütün ürünleri kullanımının bireysel ve toplumsal yıkıcı zararlarına dikkat çekerek, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek için herkesi bu mücadelenin bir parçası olmaya davet eden çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Yeşilay sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak potansiyel bağımlılıkların önüne geçilmesi için çalışmalar yürütüyor. T.C. Sağlık Bakanlığı ile birlikte ‘Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma' kampanyasını başlatan kurum, Yeşil Dedektör uygulaması ile de dumansız hava sahasına katkı sağlıyor. İhlallerin önüne geçilmesi konusunda katkı sunuyor. ‘Sigarayı bırakmanın tam zamanı' kampanyasıyla koronavirüs döneminde sigarayı bırakmak isteyenlere uzaktan destek sağlayan Yeşilay, salgın döneminde Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne gelen 10 bini aşkın çağrıya yanıt verdi.

Yeşilay'dan Umuda Odaklanan Kampanya

Yeşilay, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için “O nefes sana lazım olacak” sloganıyla bir film hazırladı. Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Filmde umuda ve geleceğe odaklanan kurum, sokaklarda, parklarda sevdikleriyle ve aileleriyle zaman geçiren insanları ekrana taşırken, rahat nefes alabilmek için sigarayı bırakmaları gerektiğini vurguladı.

Yeşilay'ın yeni kampanyası ve ülkede tütün kullanımı ile ilgili konuşan Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı şunları söyledi:

“Yeşilay olarak 100 yıldır olduğu gibi koronavirüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştık. Şimdi normalleşmenin başladığı bu dönemde de tütünden uzak durmanın çok önemli olduğunu vurguluyor ve yeni kampanyamızla ‘O nefes sana lazım olacak' diyoruz. TÜİK'in Türkiye Sağlık raporuna göre hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5'i her gün tütün mamulü kullanıyor. Biz Yeşilay olarak bu bireylere sigarayı bırakabileceklerini hatırlatmak istiyoruz ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyoruz.”