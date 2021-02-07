Yıkılan 40 senelik köprü iki ilçeyi birbirinden ayırmıştı, yol yeniden trafiğe açıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinin bağlantısını sağlayan ve sel sularına dayanamayarak çöken Harmanlı Köprüsü üzerine geçici menfez çalışması yapılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Tekirdağ ile Edirne sınırında yaklaşık 40 yıl önce yapılan Harmanlı Köprüsü, 6 gün önce meydana gelen şiddetli sağanak yağış sonrası sel sularına dayanamayarak yıkılmıştı. Uzunköprü'ye bağlı Harmanlı köyü ile Malkara'nın Davuteli Mahallesi mevkiinde bulunan Harmanlı Köprüsü, Malkara ile Uzunköprü ilçelerine ulaşım sağlayan bağlantı yolunu birbirinden koparmıştı. Yıkılan köprünün üzerine geçici dolgu ve menfez çalışması yapılarak, yol yeniden trafiğe açıldı.

“Facia yaşanmaması sevindirici”

Yapılan çalışmaya ilişkin bilgi veren AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, “Sel sularıyla yıkılan köprü sonrası geçici bir menfez çalışması yapılarak, kısa zamanda yol yeniden trafiğe açılmıştır. Yeni köprü yapılana kadar gerekli tedbirler alınarak bir müddet ulaşım bu şekilde sağlanacak. Yanılmıyorsam köprü 1980 yıllarında yapılmış ve eski bir köprü. O zamanki dönemde dayanaklı yapıldığı söylenemez. Dere üzerindeki köprü Tekirdağ ile Edirne sınırının tam orta noktası. Geçici olarak dere yatağına büz konularak menfez çalışması yapıldı. Bizim için sevindirici taraf can kaybının olmamasıdır. Yeni köprünün de yapılması için en kısa sürede çalışmalara başlanacaktır” diye konuştu.