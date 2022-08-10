İhlas Haber Ajansı

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Yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da fabrika inşaatında yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da fabrika inşaatında yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.


Velimeşe OSB'de metal üzerine faaliyet gösteren bir fabrika binasında devam eden ek üretim binası inşaat çalışması esnasında duvar yıkıldı. İşçi H.E. (26) yıkılan duvarın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, duvarın yıkıldığı anlar ise kameraya yansıdı.

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