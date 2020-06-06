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Yılanın korkusuna 3 saat kepçeye binemediler

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kepçeye giren 2 metrelik yılan, yanına yaklaşanlara saldırınca 3 saatlik uğraş sonrası sopayla öldürüldü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kepçeye giren 2 metrelik yılan, yanına yaklaşanlara saldırınca 3 saatlik uğraş sonrası sopayla öldürüldü. Kepçe sahibi ise “Üzerimize atlayınca öldürmek zorunda kaldık” dedi.


Hacıevhat Mahallesi Orta Dere mevkiinde kapalı maden ocağı işletmesi açan Enes Kiremitçi, kepçesine giren yaklaşık 2 metrelik hazer yılanına rastladı. Kiremitçi ve arkadaşları yılanı kepçeden çıkarmak için saatlerce uğraştı.


Çok kocamandı, çok korktuk


Kepçeye bindiği sırada yılanı görünce şok olduğunu ifade eden Enes Kiremitçi, “Hafriyat işimi yapıyordum, baktım kepçede yılan. Merhamet duygum var, öldürmeyeyim dedim. Kepçedeki kovanın içinden çıkıp, dolana dolana bu kez motora girdi. 2 metre kocaman yılan, şok oldum ve çok korktum. Korkudan kepçeye binemedik, iş yarım kaldı. Korkudan kepçeye binemedik, iş yarım kaldı. Demir çubukla 3 saat uğraştık çıkarmak için. Bileğim kalınlığında demiri çekince hemen bize saldırdı. Üzerime atlamaya çalışınca mecburen sopayla öldürmek zorunda kaldık” diye konuştu.

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