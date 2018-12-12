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Yılbaşı gecesi piyasaya süreceklerdi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoya yaptıkları baskında satışa hazır halde toplam 844 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Tekirdağ'ın Altınova Mahallesi'nde yer alan bir depoda kaçak içki bulunduğu ve piyasaya sürüldüğü ihbarını alan Tekirdağ polisi depoya baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda mükerrer bandrollü olduğu değerlendirilen toplamda 844 şişe kırmızı ve beyaz şarap ele geçirildi. Kaçak içkilerin yılbaşı eğlencelerinde piyasaya sürüleceği belirtildi.


Olayla ilgili olarak depo sahibinin yakalanması için çalışmalara başlandı.

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