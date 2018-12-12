Yılbaşı gecesi piyasaya süreceklerdi

Tekirdağ'ın Altınova Mahallesi'nde yer alan bir depoda kaçak içki bulunduğu ve piyasaya sürüldüğü ihbarını alan Tekirdağ polisi depoya baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda mükerrer bandrollü olduğu değerlendirilen toplamda 844 şişe kırmızı ve beyaz şarap ele geçirildi. Kaçak içkilerin yılbaşı eğlencelerinde piyasaya sürüleceği belirtildi.

Olayla ilgili olarak depo sahibinin yakalanması için çalışmalara başlandı.