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Yılbaşı gecesinin bilançosu

Yılbaşı gecesi Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde emniyet ekipleri teyakkuza geçti.

Yılbaşı gecesi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde emniyet ekipleri teyakkuza geçti. Gece boyunca yapılan uygulamaların sonucunda bilanço belli oldu.


Muratlı'da yılbaşı gecesi teyakkuza geçen polis ekipleri, av tüfeğinden ses tabancasına ve bıçağa kadar birçok suç aleti ele geçirdi. Havaya ateş eden bir şahıstan ele geçirilen av tüfeğine el konuldu, şüpheliye ise işlem yapıldı. Yine havaya ateş ettiği tespit edilen bir şüphelinin elindeki kurusıkı tabanca da muhafaza altına alındı ve şahsa idari işlem uygulandı.


Yaşanan farklı olaylarda görevli polis ekiplerince 3 adet bıçak ele geçirildi. Bıçaklara el konulurken, şüphelilere idari işlem yapıldı. 100 promilin üzerinde alkol alarak direksiyona geçen bir sürücüye de trafik ekiplerince işlem yapıldı. Bir kafeteryaya da kapalı alanda sigara içilmesine izin vermekten tutanak tutuldu.


Gece boyunca tüm tedbirleri alan polis ekipleri, yılbaşı gecesi seferber oldu.

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