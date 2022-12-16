Yılbaşı öncesi 15 ton etil alkol ele geçirildi: 7 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Tekirdağ ve Kırklareli'nde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 15 ton etil alkol ele geçirilirken, operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yılbaşına sayılı sayılı günler kala alkollü içki kaçakçılığının ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde Tekirdağ ve Kırklareli'nde bazı adreslere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 ton 409 litre etil alkol, 3 bin 25 adet sahte etiket, 829 adet alkol kiti, 647 litre alkol aroması, 160 kilogram anason tohumu, 11 adet metal kazan ele geçirildi. Operasyona ele geçirilen malzemelere el konulurken 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, emniyete götürülerek sorgulamalarına başlandı.