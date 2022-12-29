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Yılbaşı öncesi gıda denetimi

Yılbaşı öncesi Tekirdağ’da vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimler artırıldı.

Yılbaşı öncesi Tekirdağ'da vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimler artırıldı.


Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı sebebiyle tüketiminin artması beklenen ürünlerin 5996 sayılı Kanun çerçevesinde denetim ve kontrolleri için denetimlerini artırdı. İlçe Müdürlüğümüz Gıda Kontrol Görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların yılbaşında güvenli gıdaya ulaşması açısından gıda ürünlerinin satışı yapılan marketlerde çeşitli kontroller yapıldı.


Gıda ürünlerinin yanı sıra ekipler, yılbaşının herhangi bir faciaya dönüşmemesi içinde alkollü içeceklerin satıldığı bayileri de mercek altına alarak denetim yaptı.

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