İhlas Haber Ajansı

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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda 950 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda 950 litre sahte içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre ilçe emniyet müdürlüğü Gaziosmanpaşa Mahallesinde bir şahsın evinin önünde beyaz çadırın içinde alkol üretimi yaptığı yönünde ihbar almasının ardından harekete geçti. Yapılan operasyonda 10 adet 100 litrelik mavi varil içerisinde toplamda 950 litre damıtıma hazır mayalanmış sıvı ve satışa hazır 10 litre alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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