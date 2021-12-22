İhlas Haber Ajansı

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Yılbaşı öncesi sıkı denetim: Şarap fıçıları dizildi

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala şarap işletmelerini mercek altına aldı.


Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler bu çerçevede alkollü içecek ve şarap işletmelerini mercek altında aldı.



Fıçılardan numune alındı


Şarap işletmesinde bulunan onlarca şarap fıçısı dizdirilerek tek tek denetlendi. Yılbaşı öncesinde şarap üretimi yapan işletmeler, gıda güvenliği ve insan sağlığı esas alınarak, sıkı denetime tabi tutuluyor. Denetlenen şarap işletmelerinden gıda mevzuatına uygunluğunu kontrol etmek amacıyla numuneler alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde analiz ettiriliyor.

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