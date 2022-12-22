İhlas Haber Ajansı

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Yılbaşı öncesi Tekirdağ'da 3 ton 800 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 3 bin 800 litre kaçak içki geçirildi.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde yılbaşı denetimleri çerçevesinde kaçak/sahte alkol, sigara, tütün ve tütün mamulleri satışlarının önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ev, işyeri, tekel büfeleri ve alkollü mekanlarda arama yapıldı. Yapılan kontrol ve aramalarda, 3 bin 800 litre kaçak içki, 52 bin 920 adet dolu makaron, 62 bin 800 adet boş makaron, 27 kilogram tütün ele geçirildi.

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