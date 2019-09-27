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Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatında araçlar muayeneden geçiyor

Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatında sefer emri verilen araçlar muayene ve kabul işlemleri yapılıp 8’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına sevki yapılıyor.

Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatında sefer emri verilen araçlar muayene ve kabul işlemleri yapılıp 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına sevki yapılıyor.


Seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi maksadıyla icra edilen Yıldırım Seferberlik Tatbikatları'nın bu yılki ayağı olan Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatı Tekirdağ'da bulunan 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sorumluluğunda, Tekirdağ Garnizonu'nda başladı. Tatbikat kapsamında Sefer Görev Emri verilen araçların muayene ve kabul işlemleri İl Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu tarafından gerçekleştirilerek 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına sevki yapılıyor.

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