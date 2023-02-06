Yılın ilk kar yağışı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen aşırı kar yağışı nedeniyle olumsuz anlar yaşandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca etkili olurken, kar kalınlığı bazı bölgelerde 15 santimetrenin üzerine çıktı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ve Saray ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde rüzgarla birlikte etkili olan kar yağışı vatandaşlara olumsuz anlar yaşattı. Süper amatör lig maçları kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenirken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamalı için çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan çocuklar da aileleri ile birlikte 2023 yılının ilk kar keyfini doyasıya yaşadı.