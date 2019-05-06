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Yıllar sonra bir araya gelen 9 arkadaştan öğretmenlerine vefa

Yıllar sonra bir araya gelen 9 arkadaş, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan ilkokul öğretmenleri Sabret Arıcı’yı ziyaret etti.

Yıllar sonra bir araya gelen 9 arkadaş, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan ilkokul öğretmenleri Sabret Arıcı'yı ziyaret etti. Öğrencilerin bu vefalı ziyareti esnasında duygu yüklü anlar yaşandı.


Kapaklı ilçesinin ilk kadın öğretmeni olan ve ömrünün büyük bir kısmını eğitim aşkıyla geçiren emekli öğretmen Sabret Arıcı, geçtiğimiz aylarda böbrek yetmezliğine bağlı olarak rahatsızlandı. Öğretmenlerinin rahatsızlığını haber alan 9 öğrenci, bir araya gelerek Arıcı çiftine ziyarette bulundu.


Bakırköy Mustafa Necati İlkokulu'nda 1974 – 1979 yılında eğitim görmüş olan Hilal Duman, Birsen Aşık, Sibel Yenigün, Sibel Kızılbayır, İrfan Durusüt, Orhan Durusüt, Tanju Çankılıç, Cenk İçke, Oğuz Nuray gerçekleştirilen ziyarette öğretmenleri ile olan anılarını anlattı. Gözyaşlarının sel olup aktığı kavuşma, adeta öğretmen – öğrenci ilişkisinden çok annelerini ziyaret etmiş kardeşleri anımsattı. Gerçekleştirilen ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

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