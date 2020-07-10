Yıllarca ihmal edilmiş yollar yenileniyor

Daha önce 100. Yıl Mahallesi'nde Uysallar Sokak, Namık Kemal Mahallesi'nde birçok sokak ve Namık Kemal Caddesi ile Yazar Mehmet Serez Caddesi baştan aşağı yenilenmişti. Son olarak Eski Cami-Orta Cami Mahallesi Sergen Sokak ve çevresinde yol yapım çalışmalarına başlayan Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kısa süre içinde buradaki çalışmaları da tamamlayarak vatandaşların yıllardan beri çektiği yol sıkıntısını ortadan kaldıracak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Eski Cami-Orta Cami Mahallesi Sergen Sokak ve çevresindeki yol yapım çalışmalarımıza başladık. Yıllardır toz, çamur ve çukur ile yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızı çok yakında bu çileden kurtarmış olacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.