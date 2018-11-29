Yıpranan çöp kutularına bakım

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında yıpranan çöp kutularının bakımını yaptı.
İlçe genelindeki tüm çöp kutularında inceleme gerçekleştiren ekipler, tespit ettikleri yıpranmış çöp kutularını topladı. Toplanan çöp kutuları Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne götürülerek bakıma alındı. Kutular, bakım sonrası boyanarak tekrar kullanıma hazır hale getirildi.
Turkuaz ve beyaz renge boyanan çöp kutularının tekrar eski yerlerine monte edildiği çalışmanın devam edeceği, vatandaşların yıpranmış çöp kutularının değişimi için 0850 450 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezini arayabilecekleri belirtildi.