YÖGEP toplantısı yapıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yönetici Gelişim Programı Aralık Ayı Toplantısı düzenlendi.

Yönetici Gelişim Programı Aralık Ayı Toplantısı Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan başkanlığında, İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Müdür ve Müdür Yardımcılarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantının ilk bölümünde aylık genel değerlendirme yapıldı. İkinci bölümde de Süleymanpaşa İlçe Müftülüğü Vaizi Hüseyin Öresin "Bir eğitimci olarak Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) eğitim yaklaşımı, eğitimdeki temel ilke ve metotları ile yönetim anlayışı ve uygulamalarından örnekler" konulu sunum yaptı.

Sunumdan sonra toplantı sona erdi.