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Yoğun siste yoldan çıkan tır tarlaya girdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan tır tarlaya girdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan tır tarlaya girdi.


Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Keşan istikametine seyreden A.B. yönetimindeki tır, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, tarlaya girdi.


Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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