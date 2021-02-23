Yol çalışmaları aralıksız sürüyor

2020 yılında rekor miktarda yol çalışması gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi, 2021 yılının ilk iki ayında da kış koşullarının bastırmasına rağmen çalışmalarını aynı tempoyla sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, özellikle kar yağışları sonrası bozulan yollarda tamir çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda; Değirmenaltı Mahallesi Halit Ağa Sokak, Altınova Mahallesi Seray Sokak, Çiftlikönü Mahallesi Ekin Sokak ile Çınarlı Mahallesi Doğanca Sokak'ta kilit taş tamir çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca Çınarlı Mahallesi'nde bir sokakta, çöken yolun altındaki çamur temizlenerek dolgu ve üst yapı çalışması yerine getirildi. Yine, Aydoğdu Mahallesi Sanatçılar Caddesi'nde asfalt tama çalışması yapılırken, Çiftlikönü Mahallesi'nde bulunan ve açılış için gün sayan Mahalle Konağı ve semt sahası çevresinde düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, çalışmaların sürdüğü, 2021 yılı sonuna kadar Süleymanpaşa'da yol çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.