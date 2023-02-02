Yol işgali giderme çalışması, otel ile belediyeyi karşı karşıya getirdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, özel mülkiyetin içerisinde geçen iki sokağın bağlantı yolunun işgalinin giderilmesi amacıyla imar planının uygun şekilde giderilmesi için yapılan çalışma; güzergah üzerindeki otel ile Süleymanpaşa Belediyesini karşı karşıya getirdi. Otel yetkililerinin iddialarını belediye "siyasi şov" olarak açıkladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, özel mülkiyete ait arazi içinden geçen Erciyes ve Meral Sokak'ta yol işgalini ortadan kaldırmaya yönelik yapılan çalışma üzerine ERD Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdoğan'ın ortaya attığı iddialara, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar belgelerle cevap verdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar yaptığı açıklamada, "Meral Sokak ile Erciyes Sokak bağlantı yolu çok eski yıllardan bu yana özel mülk olan 2501 ada, 9 parselin içerisinden kullanılmaktadır. 2501 ada 9 parsele olan yol işgalinin giderilmesi amacıyla Meral Sokak'ın Erciyes Sokak'a imar planlarına uygun şekilde belediyemizce bağlanabilmesi için; Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne 12.01.2022 tarih ve 11192675-48661 sayılı yazımız ile uygunluk görüşü istenmiş fakat ilgili kurumun 19.01.2022 tarihli ve 704852 sayılı cevabi yazısında; 'Söz konusu bağlantı 110-03 K.K.N.'lu Malkara-Tekirdağ Devlet Yolu üzerinde bulunan Yenibağlar Kavşağı tali yol kolu üzerinde bulunmakta olup, istenilen bağlantı yolu kavşağa olan mesafe şartını sağlayamadığından dolayı trafik güvenliği açısından uygun bulunmamaktadır' denilerek reddedilmiştir.

Gelen olumsuz görüşün, yani Meral Sokak'ın güncel uygulama imar planına uygun olarak Erciyes Sokak'a bağlanamadığı ve alternatif yolların kullanılması gerektiği hususu otel sahibine ve yetkililerine 2022 yılında defaatle sözlü olarak bildirilmiştir. 2501 ada, 9 parsel maliklerinin CİMER vasıtasıyla Belediyemize gönderdiği yazılarda bir an önce yoldan kaynaklı parsel işgalinin kaldırılması istenilmiş ve son olarak 13 Ocak 2023 tarihinde hukuki süreç başlatmadan önce işgalin kaldırılması için 15 gün süre tanınmıştır. Son gelen uyarı yazısına istinaden Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce iş makinaları vasıtasıyla yol işgali ortadan kaldırılmıştır. Bölgede meral sokak haricinde birçok alternatif yollar (Bülbüllü Sokak, Çaba Sokak, Adnan Menderes Sokak vb.) ilgili işletmeye ulaşımda kullanılabilecek olup, ayrıca işletmeye doğrudan Malkara yolundan (İsmet İnönü Bulvarı) giriş çıkış yapılabilmektedir. İşletme sahibinin adeta siyasi şova dönüştürdüğü itiraz ve söylemleri 2501 ada 9 parsel maliklerinin mülkiyet haklarını yani vatandaş mağduriyetini ortadan kaldırmamaktadır. Belediyemiz sadece bölgedeki işletme sahiplerinin mağdur olmaması için değil, tüm parsel sahiplerinin arsalarına ulaşabilmesi için son iki yıldır ciddi çalışmalar yürüterek yol açıp asfaltlama yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Saygılarımla, kamuoyuna arz ederim" ifadelerine yer verdi.