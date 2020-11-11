Yol kontrolünde durdurulan aracın sürücüsünün üzerinden eroin çıktı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yol uygulaması sırasında durdurulan bir aracın sürücüsünün üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekiplerince Şarköy ilçesi Karadeğirmen Kavşağı'nda yapılan yol uygulamasında, Edirne'nin Keşan ilçesi istikametinden Şarköy'e doğru gelen bir araç durduruldu. Araçtan indirilen 2 şahsın üst araması sırasında aracın sürücüsü M.Y., cebinden çıkardığı şeffaf poşet içerisindeki 0,42 gram eroini polise teslim etti. M.Y. ve yanında bulunan O.A.'ya uyuşturucu madde kullanmak, satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.