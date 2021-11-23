Yol ve trafik düzenleme çalışmaları denetleniyor

Süleymanpaşa'nın birçok noktasında yol çalışmaları gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yol sorununu ortadan kaldırmak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yürütüyor.

Asfalt sezonu bitti, kilit taş çalışmaları sürüyor

2021 yılı asfalt sezonunun kapanışını Atatürk Mahallesi ve Çiftlikönü Mahallesini birbirine bağlayan ve bir süredir genişletme çalışmaları süren Karlık Caddesinde yapan ekipler, şehrin muhtelif noktalarındaki sokaklarda kilit taş döşeme faaliyetlerini ise aralıksız sürdürüyor. Son olarak Tarihi Valilik Binası arkasındaki Çınarlı Çeşme Sokak, kilit taş ile kaplanarak kullanıma hazır hale getirildi.

Öte yandan, şehrin trafik akışını düzenlemek ve trafik yükünü azaltmak amacıyla yeni yol açma ve güzergâh düzenleme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmaların tamamını yerinde değerlendiriyor.

Değirmenaltı Mahallesinde trafik akışına düzenleme yapılacak

Değirmenaltı Mahallesinde gerçekleştirilecek trafik düzenleme çalışmalarını da yerinde değerlendiren Başkan Yüksel, Mahalle Muhtarı Hüseyin Güneş ve birim müdürleri ile birlikte incelemelerde bulunarak yapılacak çalışmaları planladı. Yüksel ayrıca esnaf ve mahalle sakinleri ile de istişarede bulunarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.