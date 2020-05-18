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Yola atlayıp can çekişen Kırbaç Yılanı kamerada

Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesinde asfalt yola çıkıp can çekişen bir buçuk metrelik yılan kamerada.

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde asfalt yola çıkıp can çekişen bir buçuk metrelik yılan kamerada.


Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde kırsal alandaki tarım alanlarından bir anda asfalt yola fırlayan Kırbaç Yılanı henüz bilinmeyen bir nedenle kıvranıp can çekişmeye başladı. O sırada aracıyla yoldan geçen bir vatandaş aracını durdurup yılanın durumuna bakmaya çalıştı. Yolda can çekişen Kırbaç Yılanının o anları kameraya da yansırken, onu bu halde bulan vatandaş kimsenin çarpmaması için bir çubuk yardımıyla yılanı yoldan kenara aldı. Daha sonra otların arasında kaybolan yılanın akıbeti bilinmiyor.

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