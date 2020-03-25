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Yolcu otobüslerinde korona virüs teftişi

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre kapasitelerinin yarısına kadar yolcu taşımaya başlayan minibüs ve otobüsler, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis ve zabıta ekiplerince denetlendi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre kapasitelerinin yarısına kadar yolcu taşımaya başlayan minibüs ve otobüsler, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ve zabıta ekiplerince denetlendi.


Genelge kapsamında Muratlı'da şehir içi ve şehirlerarası çalışan otobüsler, kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu kabul etmeye başladı. Genelge çerçevesinde Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ve Muratlı Belediye Başkanlığına bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince minibüs ve otobüsler denetlendi. Otobüslere binen kişilerin diğer yolcularla aralarında bir koltuk mesafe bıraktıkları görüldü.


Otobüslere kapasitelerinin yarısı kadar yolcu aldıklarını, yolcuların da uygulamadan memnun olduğunu aktaran şoför esnafları, uygulamanın çok faydalı olacağına inandıklarını ifade ettiler. Gün boyu yapılan kontrollerde olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.

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