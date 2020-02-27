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Yolcu otobüsü şarampole girdi: Bagajda uyuyan muavin yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole girmesi sonucu bagajda uyuyan otobüsün muavini yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole girmesi sonucu bagajda uyuyan otobüsün muavini yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Denizli'den dönen ve 11 yolcusu bulunan bir yolcu otobüsü, Malkara istikametine seyrederken, Kadıköy Mahallesi yakınlarında yoldan çıktı. Şarampole giren otobüste yaralanan olmadığı belirtilirken, birkaç saat sonra omurgasında ağrı hisseden otobüs muavini A.D., Malkara Devlet Hastanesi'ne başvurdu.


Tedavisinin ardından taburcu edilen A.D.'nin kaza esnasında otobüsün bagajında uyuduğu öğrenildi.

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