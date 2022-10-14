Yolcu otobüsünde hırsızlık: 1 tutuklama

Tekirdağ'da yolcu otobüsünde bir vatandaşın 3 bin 500 lirasını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Süleymanpaşa-Marmaraereğlisi yolcu otobüsündeki vatandaşın cebinden içerisinde 3 bin 500 TL bulunan cüzdanının çalınması, polisi alarma geçirdi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen C.Y. (42), Çorlu'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.