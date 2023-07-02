Yolcu treni otomobile çarptı: Sürücü yara almadan kurtuldu

Tekirdağ'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde seyir halindeki yolcu treni, hemzemin geçitte Hakan Ş. yönetimindeki 39 NH 363 plakalı otomobile çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, aracın kaldırma çalışmaları sebebiyle 412 yolcusu ile olay yerinde bekleyen tren 1 saat sonra yeniden hareket etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.