Yolda bunu gören şoke oldu: Motosikletle dev varil taşıdılar

Tekirdağ'da motosiklet ile akıllara durgunluk veren yolculuk kameralara yansıdı.

Olay Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa çevreyolu üzerinde meydana geldi. Yolda bulunan iki kişinin bulunduğu motosiklette varil taşınması başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İstanbul yönüne doğru seyreden motosikleti kullanan kişi ile arkasında ayakta duran kişi arasında bir varil ile yolculuk ettiklerini gören diğer sürücüler hayretler içerisinde kaldı. Yürekleri ağza getiren sıradışı varilli motosiklet yolculuğunu yapan şahıslar bir süre sonra gözlerden kayboldu.